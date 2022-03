Dybala in campo per l'Ucraina: "Aiutiamo chi soffre per la guerra"

La stella della Juventus Paulo Dybala e quella dell’ Arsenal femminile Vivienne Miedema sono i testimonial del progetto "Common Goal's Team Up for Ukraine Emergency Response", promosso da Common Goal e volto a fornire aiuto immediato e a lungo termine per sostenere il popolo ucraino colpito dalla guerra.

Dybala e Common Goal: sostegno al popolo ucraino in due fasi

Attraverso un comunicato, è stato illustrato il senso dell’iniziativa. Il progetto si snoderà in due fasi: nella prima verrà garantito sostegno immediato per le prime necessità: cibo, riparo, medicinali e trasporto in località sicure da parte di volontari. Al progetto si sono unite associazioni di beneficenza che già operano non solo in Ucraina, bensì anche in Moldavia, Romania e Ungheria. Quindi, ci saranno altri obiettivi da centrare a lungo termine: evitare l’emarginazione e le lacerazioni sociali che ogni conflitto bellico porta in dote, specie per le minoranze. Iniziative calcistiche - e sportive in generale -, oltre che psicosociali, verranno organizzate per promuovere l’inclusione e agire positivamente sulla mente delle persone, in particolare bambini e ragazzi, colpiti dalla guerra.

Dybala: “Doniamo tutti insieme: l’Ucraina vive una situazione straziante”

Proprio Paulo Dybala ha così commentato: “E’ straziante vedere quanto sta accadendo in Ucraina. Il mondo del calcio ha resistito e ha mostrato la propria solidarietà a un popolo che, oggi, sta vivendo un momento davvero drammatico. Common Goal ora fa squadra e dà l’opportunità di lavorare per uno scopo comune tutti insieme e per garantire un sostegno assolutamente necessario”. Per donare, www.common-goal.org/donate.