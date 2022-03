Serie A, Juve "battuta": la regina del corto muso è la Roma

Sorpresa: in serie A la regina del 'corto muso' è la Roma di Josè Mourinho . Il portoghese, infatti, è riuscito cinque volte a vincere con il minimo scarto, ovvero per 1-0. Questo dice la classifica che riguarda i cinque principali campionati europei. A comandare, con sei successi per 1-0 sono il Manchester City di Pep Guardiola , la Real Sociedad e il Siviglia . Anche negli altri campionati, evidentemente, piace fare un golletto e poi difenderlo.

Serie A: la Juve di Allegri ha vinto 4 volte per 1-0

Parlavamo di sorpresa, prima, perché è Massimiliano Allegri lo specialista del 'corto muso', come lui stesso ha definito le vittorie per 1-0. Invece, la Juve si deve accontentare di sole quattro vittorie con il minimo scarto in questo campionato. E non è neanche da sola al secondo posto: ci sono infatti a pari merito lo Spezia, il Milan e il Napoli. E qui viene fuori un'altra cosa interessante: nelle prime posizioni delle 'vittorie stentate' ci sono tre delle prime quattro squadre del campionato italiano. Manca soltanto l'Inter. Ci sono altre big del calcio europeo a quota 4: il Liverpool, il Real Madrid e il Manchester United. A questo punto, però, forse dobbiamo un po' cambiare i canoni del 'bel calcio'. Non significa per forza una partita con tanti gol, ma anche una giudiziosa in fase difensiva di chi sa che, comunque, se il primo comandamento è non prenderle, in attacco poi un gol si farà comunque. E questa caratteristica contraddistingue le grandi squadre: avere attaccanti che la risolvono. Anche con un solo pallone buono.