Chiellini: "Champions? Quest'anno la Juve può vincerla"

“Champions? Quest’anno la Juve può vincerla”

“La Champions League manca nella mia bacheca e in quella della Juve dal 1996 – dice “re Giorgio” -, ma si tratta di una competizione strana, oltre che durissima: non sempre vince la squadra migliore. Nelle ultime edizioni siamo stati eliminati da Porto, Lione e Ajax: non possiamo certo dirci soddisfatti. Cosa dice il club? Che dopo il calciomercato invernale e gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, non abbiamo più scuse e anch’io penso che quest’anno possiamo pensare di arrivare a vincere in Europa. Le qualità ci sono”.

Quindi, l’argomento Nazionale: “L’Inghilterra era più nervosa. Sentiva eccessivamente il fatto di giocarsela a Wembley. Noi, sotto 1-0 all’intervallo, eravamo certi di poterla recuperare, mantenendo gli animi sereni. E così è stato. Ai rigori, poi, siamo stati più fortunati. Ma questo fa parte del gioco.

Chiellini, gli avversari e il ritiro: “Magari prima sento Ibra”

“Un tempo avevo necessità di giocare contro un ‘nemico’ - chiosa Chiellini - Ora i ‘nemici’ sono diventati ‘amici che giocano contro di me’. Prima avevo un brutto rapporto con gli attaccanti avversari, mentre ora ci parlo, discuto, sorrido. Ho scoperto che prima disperdevo troppe energie mentali combattendo contro di loro. Cambiando atteggiamento le mie prestazioni sono migliorare. Ritiro? Non so, magari prima chiamo Ibrahimovic e mi consulto con lui”.