Villarreal verso la Juve: Emery in ansia per tre titolari

Il Villarreal si prepara a viaggiare verso Torino in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League , in programma mercoledì sera sul campo della Juventus , dove si ripartirà all’insegna del massimo equilibrio dopo l’1-1 dell’andata.

L’abolizione della regola del valore doppio dei gol in trasferta in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno ha infatti alleggerito il peso della rete subita dagli spagnoli all’andata ad opera di Dusan Vlahovic dopo meno di un minuto di gioco, ma per Unai Emery le preoccupazioni non mancano comunque in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus .

Le spine di Emery: Albiol e Foyth in dubbio

Nonostante la pur sofferta vittoria sul Celta, siglata da un gol di Dani Parejo, abbia mantenuto la squadra in piena corsa per un posto per la prossima Champions League, infatti, il tecnico del 'Submarino Amarillo' è alle prese con le condizioni allarmanti di diversi titolari. Su tutti Raul Albiol, uscito precauzionalmente all’intervallo contro il Celta per un risentimento muscolare alla coscia. Le condizioni dell’ex Napoli saranno valutate nelle prossime ore, così come quelle di Juan Foyth, che non ha più visto il campo dopo la partita d’andata.