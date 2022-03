Juve, Parejo teme Vlahovic: "È tra i migliori al mondo"

Dusan Vlahovic fa parlare sempre di sé, in campionato come in Champions League. Dopo il grande debutto nel match di andata degli ottavi contro il Villarreal , con gol record dopo 32 secondi di gioco e alla prima palla toccata in carriera nella competizione, l'attaccante serbo è uno dei più temuti da parte del Submarino Amarillo. La difesa della squadra spagnola lo studia da settimane, ne osserva i movimenti ed è pronta a scendere in campo all'Allianz Stadium con l'obiettivo di arginarlo e mettere in seria difficoltà i bianconeri nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti di finale.

Parejo incorona Vlahovic: "Tra i migliori"

Riuscire a domare il talento dell'ex Fiorentina potrebbe essere fondamentale per il Villarreal per tentare di arginare le sortite offensive della Juventus e giocare di ripartenza. Lo sa bene anche Dani Parejo, centrocampista del Villarreal e autore del gol del pari nel match di andata, che nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS ha parlato di Vlahovic e dell'arma in più dei bianconeri: "È un giocatore che vale 75-80 milioni e che di certo fa la differenza. Giocava nelle Fiorentina, una buona squadra che però non ha lottato negli ultimi anni per giocare in Europa League o Champions. Negli ultimi anni lui ha fatto tanti gol e secondo me è tra i 3-4 attaccanti più forti del mondo".

Parejo: "Vlahovic forte, ma noi più di lui"

Il centrocampista spagnolo ha poi tagliato corto e dai complimenti è passato ai fatti: "Quando giochi la Champions League ti capita di trovarti ad affrontare giocatori così forti. Lui è di certo un pensiero per la nostra difesa, fermarlo sarà una grande sfida per noi. Sarà forse più forte individualmente rispetto a noi, ma la nostra forza è la squadra. Il gruppo, il lavoro di squadra ci rende migliori di lui e possiamo fermarlo". Un messaggio chiaro e diretto per l'attaccante bianconero, che ha gli occhi della difesa del Villarreal puntati con l'obiettivo di arginarlo e isolarlo come già successo tante volte in campionato. Quando Vlahovic non trova spazio la Juve va in difficoltà in avanti, ecco allora che può svolgere un ruolo fondamentale in avanti Alvaro Morata, che vuole trascinare i suoi ai quarti di finale che mancano ormai da troppo tempo in casa bianconera.

L'antidoto di Parejo per battere la Juventus

Nel corso dell'intervista rilasciata ad AS, Parejo ha poi dato la sua personale chiave di lettura del match contro la Juventus: "All'interno di una partita ci sono molti momenti, una giocata cambia il gioco, quindi devi sempre essere dentro mentalmente. Devi tenere duro, qualunque cosa accada. Guarda l'andata, hanno segnato nel primo minuto e ha cambiato tutto. Dobbiamo essere preparati fisicamente e, soprattutto, mentalmente per quello che può accadere. Ce la giochiamo in una partita, è una finale e dobbiamo vincere o andare ai rigori".