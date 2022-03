Diretta Juve-Villarreal ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Sale l'attesa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juve e Villarreal. Alle ore 21, infatti, all'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospitano il Sottomarino Giallo dopo l'1-1 del primo round in Spagna (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). All'Estadio de la Ceramica Vlahovic ha bagnato il proprio esordio assoluto nella competizione con un gol dopo appena 32" dal fischio d'inizio e vuole ripetersi anche stasera (di Dani Parejo la rete del pareggio nella ripresa). La squadra di Max Allegri sta vivendo un periodo di forma smagliante ed è reduce da 15 risultati utili consecutivi in campionato. Stasera, però, ci sarà di fronte un'avversaria tosta, che ha già eliminato nei gironi l'Atalanta nella partita da dentro o fuori del Gewiss Stadium. La Vecchia Signora vuole strappare il pass per i quarti di finale e spezzare il sortilegio che l'ha vista eliminata agli ottavi nelle ultime due edizioni: Lione (2020) e Porto (2021). La Juve ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Champions League, solo una volta in precedenza ha ottenuto più vittorie interne di fila nel torneo: 10 tra il 1996 e il 1997, ovvero la più lunga striscia di una squadra italiana nella competizione.