Allegri: "Nulla da rimproverare alla squadra, il Villarreal si è solo difeso"

Terza eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League per la Juventus , seconda consecutiva con la partita di ritorno in casa. Dopo Lione e Porto è il Villarreal ad arrestare la corsa dei bianconeri dopo il clamoroso 3-0 dell’”Allianz Stadium”.

Cocente delusione per la squadra di Allegri , che dopo aver subito il rigore di Gerard Moreno che ha sbloccato il risultato al 34' ha ceduto anche psicologicamente nel finale, dando così al risultato contorni anche troppo pesanti rispetto a quanto visto nella prima frazione, durante la quale la Juventus era riuscita a creare diverse occasioni per sbloccare il risultato.

Allegri assolve la Juve: "Fatto il massimo"

Il tecnico della Juventus ha commentato la partita ai microfoni di 'Prime Video' usando toni tutt'altro che severi nei confronti dei propri giocatori: "Per 75 minuti abbiamo fatto bene, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo. Nel secondo loro si sono messi tutti dietro e la partita si poteva sbloccare solo con un episodio come è successo. È vero che abbiamo tirato poco o niente, però non abbiamo rischiato molto fino al gol. Il calcio è questo, la Champions è questa, a volte gli episodi vanno a favore, altre contro, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Purtroppo dopo il logo gol abbiamo perso la dimensione del campo, mancavano 15 minuti e non siamo riusciti a recuperarla".

"Polemica nel finale? Parliamo di calcio"

Allegri non ha poi chiarito il motivo del nervosismo a fine partita: "Il Villarreal ha fatto una delle sue partite, si sono messi in nove dietro la linea della palla, non ce l'avevo con Emery. Con chi ero arrabbiato a fine partita? Non importa, le polemiche non portano da nessuna parte".