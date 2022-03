Juve, Nedved: "Vlahovic impressionante. Dybala? Abbiamo un patto"

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato poco prima della gara di ritorno di Champions League contro il Villarreal all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista ceco ai microfoni di Prime Video si è soffermato sull'impatto di Dusan Vlahovic alla Juventus: "E' semplicemente impressionante, perchè ho vissuto con tanti campioni, anche in passato, ma devo dire che lui appartiene a questa categoria. Quando è entrato ha cambiato la squadra, per come si pone, è umile, disponibile, lavora tantissimo, dopo l'allenamento, anche da solo, è uno da Juve, è uno veramente molto bravo".

Juve, Nedved: "Dybala? Abbiamo fatto un patto"

Pavel Nedved ha parlato anche della telenovela del rinnovo di Paulo Dybala: le trattative con l'agente dell'attaccante argentino sono state di nuovo rimandate. "Dybala? Non c'è solo lui, sono 4 o 5 i giocatori con cui dobbiamo parlare. Abbiamo fatto un patto, aspettiamo, vediamo prima come va sul campo e poi decideremo, abbiamo tutto il tempo per parlare di queste cose. I ragazzi hanno accettato e credo che la compattezza e i risultati si vedono. Abbiamo tutto il tempo per affrontare questo discorso".

Nedved: "Chiellini e Bonucci fanno capire cos'è la Juve"

Nedved si è anche espresso sull'importanza dei veterani in squadra: "E' fondamentale. Chiellini, Bonucci... Barzagli in passato, sono giocatori che ti danno senso di appartenenza, fanno capire a tutti l'enormità di cosa sia la Juve. Quando un giocatore arriva non si rende conto, è un po' buttato lì, non sa cosa gli succede, ma piano piano si adatta e può giocare per la Juve. Questo vale per le grandi squadre, vale per la Juve".