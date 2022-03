Pogba derubato, ricompensa per chi trova i ladri: "Il peggior incubo possibile"

Danno e beffa per Paul Pogba . Il centrocampista francese ha iniziato dalla panchina quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita internazionale con il Manchester United , battuto in casa dall’Atletico Madrid ed eliminato agli ottavi di finale di Champions League.

Al rientro dalla partita, infatti, l’ex giocatore della Juventus ha scoperto che nella notte i ladri si erano introdotti nella sua abitazione, mentre i figli, ignari di tutto, dormivano nelle proprie camerette. Pogba ha affidato ad un tweet le proprie impressioni ed emozioni: "Ci è stato tolto qualcosa di inestimabile, il senso della sicurezza”. Mi resta “il sentimento peggiore possibile – ha aggiunto il francese - essere un padre e non esserci per proteggere i propri figli".

“Non auguro a nessuno ciò che abbiamo provato, è il peggior incubo possibile” prosegue il tweet di Pogba, che è poi arrivato a chiedere aiuto e a promettere una ricompensa fornendo un indirizzo mail appositamente creato (rewardpogba@gmail.com) per arrivare chi riuscisse a fornire indizi utili per arrivare ai malviventi.

Paul Pogba vicino all'addio al Manchester United

A scadenza di contratto con il Manchester United il prossimo 30 giugno, Pogba sembra destinato a lasciare i Red Devils per la seconda volta in carriera, a sei anni di distanza dalla decisione di lasciare la Juventus per tornare proprio nel club che lo aveva scoperto giovanissimo al Le Havre. Condizionato in stagione da un infortunio muscolare alla coscia che lo ha reso indisponibile per molte partite, Pogba potrebbe diventare uno degli uomini mercato dell’estate, con le principali big europee pronte all’asta sull’ingaggio per assicurarsi le sue prestazioni.