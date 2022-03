Festa Villarreal, Albiol punge la Juve: "In Champions chi sbaglia paga"

Villarreal, la prima volta di Emery ai quarti

A Torino il 'Submarino Amarillo', che non aveva mai segnato tre reti in una sola partita in una gara ad eliminazione diretta della Champions League, non ha certo dato spettacolo, riuscendo però a mettere in pratica il piano tattico escogitato alla vigilia da Unai Emery, il vero trionfatore della serata. “Mister Europa League”, infatti, già primatista assoluto tra i tecnici come numero di vittorie nella ex Coppa Uefa (ben quattro titoli tra Siviglia e Villarreal) non aveva mai superato in carriera il primo turno ad eliminazione diretta in Champions League, venendo sempre eliminato agli ottavi nei tre tentativi precedenti con il Valencia (2010-'11) e il Psg (2016-'17 2017-'18).