Juve, niente Argentina per Dybala: Scaloni non lo convoca

Niente Argentina per Paulo Dybala . Appena rientrato nei ranghi della Juve dopo l'infortunio muscolare alla coscia sinistra, il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni , ha deciso di non inserirlo nelle convocazioni in vista dei match di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Juve, Dybala resta a Torino a recuperare

Qualificazioni, peraltro, già archiviate dall'Argentina col pass per il Qatar in tasca. Si tratta quindi di una scelta per risparmiare la Joya sia da un viaggio intercontinentale che da un impiego di fatto inutile nelle gare in programma contro Venezuela ed Ecuador. Dybala potrà quindi concentrarsi al pieno recupero fisico al Juventus Training Center della Continassa.

Juve, riecco Soulé tra i convocati dell'Argentina

Questi i convocati di Scaloni, tra i quali spiccano i "giovanissimi" di Inter e Juve Carboni e Soulé. Portieri: Franco Armani (Riverl Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal); difensori: Juan Foyth (Villarreal), Nahuel Molina (Udinese), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), German Pezzella (Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Nicolas Tagliafico (Ajax); centrocampisti: Franco Carboni (Inter), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Leandro Paredes (Psg), Guido Rodriguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Luka Romero (Lazio), Alexis MacAllister (Brighton), Angel Correa (Atletico Madrid), Matias Soulé (Juventus), Lucas Ocampos (Siviglia), Valentin Carboni (Inter), Angel Di Maria (Psg), Alejandro Garnacho (Manchester United); attaccanti: Joaquin Correa (Inter), Nicolas Paz (Real Madrid), Lionel Messi (Psg), Tiago Geralnik (Villarreal), Lucas Boyé (Elche), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Manuel Lanzini (West Ham).