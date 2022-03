Juve, il dolce ricordo di Soulé: "Che emozione quando Cuadrado mi urlò 'calci tu!'"

Era il 30 novembre 2021 quando Matias Soulé , talento offensivo classe 2003 della Juventus Under 23 e astro nascente del calcio argentino, fece il suo debutto in Serie A. Un ingresso in campo al 94', giusto in tempo per un errore dal dischetto di Paulo Dybala e per il triplice fischio del match dell'Arechi, vinto 2-0 contro la Salernitana . Per le prime emozioni, appuntamento rinviato all'8 dicembre successivo.

Juve, il ricordo di Soulé: "Quante emozioni su quella punizione a Venezia..."

In quel caso, l'avversario di turno era il Venezia e lo stadio il "Pier Luigi Penzo". I minuti giocati furono comunque appena 4, ma tanto bastò a far pulsare forte il cuore all'ex Velez Sarfield, che ai canali di Juventus TV, racconta quell'esperienza: "Penso la ricorderò per tutta la vita: nel finale di partita, per un fallo su Morata, venne fischiato un calcio di punizione ed io ero appena entrato. A un certo punto Cuadrado si girò e, insieme agli altri compagni, si mise a urlare: 'Calci tu, calci tu!'. Io allora, stupito, presi il pallone e ci provai. Non andò bene, ma provai un forte orgoglio in quel momento".

Soulé pupillo anche del ct argentino Scaloni

Soulé tra i grandi protagonisti del cammino della Juve Under 23 nel girone A di Serie C e che è addirittura entrato nelle grazie del commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni, che non ha esitato a convocarlo nella nazionale maggiore.