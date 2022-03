Matthäus punge: "La Juve ha sottovalutato il Villarreal"

"Il Villarreal ? C'è chi l'ha sottovalutato e ora...". Intervistato da Sky Sport Deutschland per il suo sessantunesimo compleanno, Lothar Matthäus si è soffermato sull'analisi del prossimo avversario in Champions League del Bayern Monaco - una delle sue due ex principali squadre insieme all'Inter - allenato da Unai Emery .

Juve, le parole di Matthäus

E da ex interista non sono mancate le frecciatine alla Juventus: "Gli spagnoli possono sembrare un avversario facile da affrontare nei quarti di finale di Champions, ma devono essere affrontati con una certa cautela. Si tratta di una squadra spagnola molto esperta, che ha appena vinto l'Europa League. Hanno anche battuto la Juventus in trasferta per 3-0. È vero che non hanno grandi nomi in rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati".

Matthäus avvisa il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco parte ovviamente da favorito contro il Villarreal, ma l'analisi di Matthäus è ineccepibile. Anche lo scorso anno il club spagnolo non è stato troppo preso in considerazione in Europa League, ma alla fine ha avuto la meglio battendo il Manchester United in finale. Adesso, il Sottomarino giallo proverà a ripetersi in Champions, anche se ovviamente si tratterebbe di un'impresa molto più grande. I campioni di Germania però sono avvisati, vietato scherzare la formazione di Emery.