Sostenibilità e politiche Esg: società quotate in Borsa, Juve seconda

La Juve è seconda in classifica, tra le società quotate in Borsa, per sostenibilità e politiche Esg. I bianconeri sono preceduti soltanto dal Borussia Dortmund in un settore che vede in generale il calcio molto arretrato. Parliamo di comportamenti virtuosi. A dirlo è il primo European Football Index, stilato da Standard Ethics sulle 15 tra le maggiori società europee di calcio attualmente quotate.