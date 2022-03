Juve, Cuadrado torna in Italia: non giocherà Venezuela-Colombia

Cuadrado squalificato: la Colombia lo libera in anticipo

Questo il comunicato della Federazione colombiana: "Lo staff tecnico della Nazionale maschile colombiana comunica che il giocatore Juan Guillermo Cuadrado è stato escluso dalla squadra, dopo aver ricevuto un cartellino giallo nella partita contro la Bolivia che lo ha squalificato per la gara successiva contro il Venezuela".

Colombia, l'ultima partita contro il Venezuela sarà decisiva

L’esterno bianconero ha infatti ricevuto un’ammonizione "fatale", in quanto diffidato, durante la partita che i Cafeteros hanno vinto per 3-0 contro la Bolivia, risultato che, unito alla sconfitta del Perù in Uruguay, permette alla Colombia di restare in corsa fino all’ultima giornata per l’aggancio al 5° posto del girone sudamericano, occupato in questo momento proprio dalla Blanquirroja con un punto di vantaggio sulla Colombia, che nell’ultimo turno sarà di scena in Venezuela, mentre il Perù riceverà il Paraguay.