Juve, Dybala torna a 'parlare' sui social

Riecco Paulo Dybala. Dopo il silenzio seguito alla notizia del mancato rinnovo con la Juve, l'argentino ha ripreso in mano i social, in particolare Instagram, dove prima ha postato due stories e poi ha scritto un post in cui è in compagnia della bella fidanzata Oriana Sabatini. La Joya non è stata convocata dall'Argentina in quanto ancora a corto di preparazione, il suo obiettivo è essere pronto per la sfida con l'Inter alla ripresa del campionato.