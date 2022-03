Juve, la madre di Rabiot: "Critiche? Non dobbiamo dimostrare nulla"

Le critiche pesano tanto, ma Adrien Rabiot volta pagina e affronta ogni giornata in allenamento e in partita lasciandosi tutto alle spalle. Le ultime prestazioni con la maglia della Juventus sono state tutt'altro che esaltanti per il centrocampista francese, finito più volte sotto la luce dei riflettori per errori grossolani che sono costati tanto alla Vecchia Signora. Dopo tante parole negative e la testa bassa del calciatore sul campo, a provare a mettere la parole fine sulle critiche piovute ci ha pensato la madre, nonché agente, Véronique Rabiot . Sul rapporto col figlio sono state dette e scritte sempre tante cose in Francia senza mai replicare, ma ora la donna vuole fare chiarezza e zittire tutti: "Non so da dove venga l'immagine negativa che i media hanno di noi, ci distruggono in continuazione".

Véronique Rabiot: "Adrien non ha nulla da dimostrare"

Intervistata dai francesi di Ouest-France, Véronique Rabiot non ha nascosto la sua delusione nel vedere ancora una volta il figlio preso di mira dalla stampa, italiana e non: "Adrien non ha nulla da dimostrare, gioca a calcio ed è la sua passione dentro e fuori dal campo. Quando non gioca vorrebbe avere una vita discreta e non passare il tempo a giustificarsi. In Italia dicono che non è buono, ma a lui non importa giovare tutte le partite. L'obiettivo dei calciatori è raggiungere i livelli massimi, ma non tutti sanno quanti sacrifici ci vogliono e che mente d'acciaio serve per affrontare questa vita. Tutti pensano che sono strapagati, ma non sanno nulla".

Mamma Rabiot: "Non gli hanno mai perdonato niente"

Véronique Rabiot è un fiume in piena: "A mio figlio non hanno mai perdonato niente, già da quando aveva 17 anni è stato sempre criticato. Tutti commettono errori nella vita, a volte si dimentica che i calciatori iniziano da adolescenti e non sono robot. Devono anche diventare uomini e crescere. Tra me e lui c'è un rapporto straordinario, che a volte si divide tra madre e agente. Capita che ci ritroviamo a parlare e gli do consigli come mamma, lui mi parla e a volte si risparmia delle cose che dovrebbe dire alla Véronique agente". Proprio sul rapporto lavorativo con il centrocampista della Juventus, la donna ha precisato: "Non ho mai cercato la luce dei riflettori, non ho bisogno di notorietà. Tra me e Adrien c'è un bel rapporto familiare e lavorativo. Non capisco perché i media l'abbiano sempre con noi, forse perché parliamo poco e rilasciamo poche interviste".