Juve, Ihattaren torna in campo: nuovo esordio dopo quasi un anno

Mohamed Ihattaren torna in campo dopo quasi un anno. Il giocatore olandese, si era accasato alla Juve nel mercato estivo, per poi essere girato in prestito alla Sampdoria . Da lì, il buio: nessuna presenza in blucerchiato, poi la 'fuga' in Olanda, seguita dal ritorno in Eredivisie con la maglia dell' Ajax .

Ihattaren: in campo dopo 342 giorni

Con il suo nuovo club, Ihattaren è tornato a giocare dopo 342 giorni, entrando in campo al 62' con la 'squadra B' dei Lanceri, nella partita contro il NAC Breda. Come sottolinea 'Opta': "Mohamed Ihattaren ha giocato la sua prima partita di campionato dopo 342 giorni (per il PSV contro l'FC Groningen in Eredivisie il 24 aprile 2021), giocando i suoi primi minuti in Keuken Kampioen Divisie dall'agosto 2019. Rinascita".

Ihattaren e i problemi di ambientamento in Italia

Per Ihattaren si è trattato di un secondo esordio in Olanda, essendo cresciuto nel settore giovanile del Psv Eindhoven, con cui ha poi esordito tra i professionisti. Il calciatore è ancora di proprietà della Juve, e si è trasferito ai Lancieri nella finestra di mercato invernale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l'addio alla Serie A, lo stesso Ihattaren, aveva raccontato al 'Telegraaf' delle difficoltà di ambientamento in Italia: "Spesso mi ritrovato seduto in una stanza d'albergo, da solo. Non ce la facevo più, tutti i tipi di accordi non venivano rispettati. Era come se non esistessi".