Juve, tra i convocati di Allegri tornano Bonucci e Zakaria

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juve per la partita con l'Inter, in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Tornano Bonucci e Zakaria, con il secondo che potrebbe partire titolare nel 4-2-3-1 a cui starebbe pensando il tecnico livornese. In conferenza stampa, alla vigilia, l'allenatore bianconero aveva dato anche qualche anticipazione di chi sarà in campo. Per esempio, si rivedrà dal 1' Giorgio Chiellini. Sicuro in attacco solo Paulo Dybala, ma in realtà avrà una maglia da titolare anche Dusan Vlahovic. Da decidere se partirà dall'inizio Morata o Bernardeschi. Torna anche Alex Sandro che si prende la sua posizione di esterno difensivo a sinistra. Manca lo squalificato Pellegrini.