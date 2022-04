Juve-Inter, la grande notte: Stadium esaurito, tutto il mondo collegato

Per sapere se l'attesa sarà stata ripagata da un adeguato spettacolo sul campo bisognerà aspettare le 22.30 circa della prima domenica di aprile. Riecco la sfida infinita del calcio italiano, quella tra Juventus e Inter. Le squadre vincitrici degli ultimi 10 scudetti questa volta sono costrette a inseguire, rispettivamente quarta e terza forza del campionato, separate da soli due punti dopo aver vissuto una prima parte di stagione molto differente: Inter in volo e Juve in crisi, poi la rimonta dei bianconeri, quasi completata e facilitata dal calo nerazzurro. All'Allianz Stadium conterà solo vincere per entrambe.

Juve-Inter, il calcio esce dalla pandemia: Allianz Stadium esaurito Simone Inzaghi cerca la vittoria scaccia-crisi che faccia da preludio alla volata per lo scudetto, Allegri punterà forte sull’"effetto Stadium" per allungare la serie positiva, arrivata a 16 gare in campionato, completare il sorpasso e provare davvero a sognare la rimonta su Milan e Napoli. Quel che è certo è che l’Inter avrebbe fatto volentieri a meno di giocare in trasferta e contro la Juventus la prima partita successiva alla fine dello stato di emergenza che avvolgeva l’Italia da oltre due anni, ovvero dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Con l’allentamento delle misure restrittive, infatti, gli stadi tornano al 100% della capienza e il derby d’italia numero 244 della storia sarà quindi la partita che segnerà la “ripartenza” del calcio italiano, con il primo sold out da 24 mesi a questa parte, curiosamente due anni e un mese dopo quello Juve-Inter dell’8 marzo 2020 che si giocò a porte chiuse segnando invece l’ultimo disperato tentativo del calcio di provare a convivere con la pandemia, pochi giorni prima del lockdown.

Juve-Inter tra record d'incasso e spettatori illustri Gli spettatori sugli spalti saranno oltre 40.000, ai quali si aggiungeranno gli svariati milioni di tifosi che seguiranno il match in tv dai 200 paesi nei quali la gara verrà trasmessa in diretta. Per sapere tuttavia se verrà migliorato il record d’incasso delle sfide tra Juventus e Inter, pari a 3.163.509 euro e fissato in occasione della sfida del 7 dicembre 2018, bisognerà aspettare di quantificare la reale rappresentanza interista, dopo la scelta della tifoseria organizzata di rinunciare alla trasferta. Top secret la coreografia per la quale opteranno le curve dei tifosi bianconeri, sarà foltissima la rappresentanza di sostenitori vip. All’’Allianz Stadium sono infatti annunciate le presenze di Federica Pellegrini e Linus, sfegatati tifosi juventini, mentre ad assecondare la propria passione interista anche in trasferta saranno, tra gli altri, Alessandro Cattelan, piemontese di Tortona, e Nicola Savino. in