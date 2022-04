Nedved: "Il mancato rinnovo di Dybala non è una decisone tecnica"

Con un successo i bianconeri opererebbero il sorpasso in classifica sui campioni d’Italia in carica, traguardo impensabile solo tre mesi fa. Intervistato da Dazn prima del match, il vice presidente della Juve Pavel Nedved non ha nascosto l’importanza della partita, allontanando però il sogno "proibito" chiamato scudetto : "Penso sarà una partita decisiva, per loro per lo scudetto, per noi per il terzo posto" ha dichiarato il Pallone d'Oro 2003.

Juve, Nedved: "Chi al posto di Dybala? Abbiamo Chiesa"

Il tema forte della serata resta però la presenza in campo da titolare di Paulo Dybala, all'ultimo Juve-Inter della propria carriera in bianconero. Nedved è tornato sulla decisione della società di non rinnovare il contratto all'argentino, non entrando nel merito del possibile approdo della Joya all'Inter: “Che effetto mi farebbe Dybala all’Inter? Non mi sono posto la domanda e non me la pongo. In settimana l’ho visto bene, sta crescendo anche dal punto di vista fisico. La decisione presa non c’entra nulla con il suo valore". Nedved ha poi rinviato alle prossime settimane le valutazioni del club in merito a chi prenderà il posto di Dybala in rosa: "Paulo è sempre stato un giocatore importante e sempre lo sarà anche nella sua prossima squadra. Chi al suo posto? Recupereremo Chiesa che sappiamo quanto sia forte. Poi valutermo con l’allenatore come muoverci”.