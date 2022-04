Diretta Juve-Inter ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - È il giorno del derby d'Italia a Torino, dove la Juve ospiterà l'Inter nel big match della 31ª giornata di Serie A. "Vogliamo battere i campioni d'Italia e consolidare il quarto posto che vale la Champions League", ha detto alla vigilia della sfida il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che non avrà a disposizione lo squalificato Luca Pellegrini e i lungodegenti Chiesa e Mc Kennie, ai box come Kaio Jorge e Aké. Tutti abili e arruolati invece sul fronte nerazzurro, dove Simone Inzaghi cerca una vittoria che gli consenta di restare in lotta per lo scudetto con Milan e Napoli: "Serve un segnale forte" è stato il 'diktat' dell'allenatore interista alla vigilia.