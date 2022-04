Allegri, arriva anche il Tapiro d’Oro: “Irrati è stato bravo”

Allegri: “Facciamo attenzione alla Roma”

Durante il faccia a faccia con Staffelli, l'allenatore della Juve è stato chiaro sugli obiettivi a medio termine della sua squadra: “Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia”. Insomma, più prudente guardarsi dietro e puntare sull'unico obiettivo rimasto quest'anno per alzare al cielo un trofeo. Se non dovesse succedere, sarebbe la prima volta in 11 anni. Sulle domande riguardanti l'arbitraggio e in particolare alcuni errori che avrebbero favorito l'Inter, Allegri ha dribblato sapientemente ogni polemica: “Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall’altra”.