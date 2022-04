De Ligt: "Sorpreso che alla Juve siano felici di vincere 1-0 con l'ultima"

De Ligt è ormai una colonna della difesa della Juve , anche se in estate qualcuno potrebbe fare proposte indecenti (con tanti soldi, probabilmente, partirebbe) e portarlo via da Torino. Intanto, però, l'ex Ajax parla a Paramount Plus di come si trovi in bianconero e dei rapporti con alcuni big del passato che hanno già lasciato la Signora.

De Ligt, il 'corto muso' non fa per lui

La filosofia olandese di De Ligt gli impedisce di appoggiare quella allegriana del 'corto muso'. E infatti, si dice sorpreso di come si possa essere contenti di vincere solo per 1-0, magari contro l'ultima in classifica: “Qui ogni partita è difficile. All'Ajax, quando vincevamo una partita contro la quindicesima in classifica meno di 2-0, i tifosi erano delusi. Il primo anno qui sono rimasto sorpreso del fatto che quando si vinceva 1-0 con l'ultima, erano contenti. Dicevo sì, abbiamo vinto, ma dovevamo segnare più gol. E invece no, loro erano contenti perché il livello delle squadre di bassa classifica è più alto”.

De Ligt: “Ero fin troppo rispettoso di Buffon e Ronaldo”

Non è iniziato nel migliore dei modi il rapporto di De Ligt con Buffon e Ronaldo: “Inizialmente era difficile perché io sono un ragazzo molto rispettoso. Forse lo ero anche troppo nei confronti di Cristiano. Poi ho capito che siamo tutti parte della stessa squadra e allora si diventa colleghi o anche buoni amici". Nel frattempo, però, uno è tornato a Parma e l'altro al Manchester United, due operazioni 'nostalgia' diverse tra loro.

De Ligt: “McKennie vive in un mondo a sé, nello spogliatoio serve”

Elegge anche il Mister Simpatia dello spogliatoio della Juve, De Ligt. Ed è l'americano McKennie: “E' sicuramente il più simpatico. Sembra che viva in un mondo a parte ed è molto divertente. Dal suo arrivo poi è migliorato molto anche in campo. In ogni squadra serve un giocatore del genere, che faccia divertire". Allegri, al momento, lo rimpiange a centrocampo: unico nella sua capacità di inserirsi in area di rigore.