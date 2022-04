Juve-Inter, insulti all'arbitro: multa e squalifica per De Sciglio

A pagare le conseguenze dal punto di vista disciplinare della tensione che si è respirata in campo fin dai primissimi minuti, anzi secondi, dopo il fallo-lampo di Lautaro Martinez su Manuel Locatelli , poi costretto a uscire dal campo in lacrime alla mezz'ora. è stato un "insospettabile" come Mattia De Sciglio . L'esterno della Juve è stato infatti squalificato per una giornata a causa di un'espulsione subita al termine della partita nel tunnel verso gli spogliatoi. La notizia si evince dal dispositivo del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea .

Juve, Allegri senza De Sciglio a Cagliari: si scalda Alex Sandro

All'ex esterno del Milan, oltre al turno di stop è stata comminata anche un'ammenda di 5.000 mila euro, con la seguente motivazione: "Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Allegri quindi, oltre a Morata, anch'egli fermato per un turno in quanto ammonito e già diffidato, non avrà a disposizione il proprio numero 2 per la trasferta di sabato sera in casa del Cagliari. In occasione della partita contro l'Inter De Sciglio era stato schierato titolare della fascia sinistra dopo aver vinto il ballottaggio con Alex Sandro, che potrebbe rivedere quindi il campo all'Unipol Domus.