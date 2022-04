Juve-Inter e il fallo-lampo di Lautaro: Locatelli esce in lacrime

In una delle primissime azioni del match, infatti, pochi secondi dopo l’emozionante scena dei 22 giocatori abbracciati nella condanna unanime della guerra mentre Gaia e cantavano “ Imagine ”, l’attaccante dell’Inter ha alzato troppo la gamba colpendo fortuitamente Locatelli in testa. Irrati ha immediatamente estratto il cartellino giallo, Locatelli è rimasto a terra diversi minuti venendo subito soccorso dai medici della Juve.

Juve-Inter, Locatelli esce in lacrime

Lautaro si è prontamente scusato, Locatelli è rientrato in campo con un vistoso turbante, ma non si è più ripreso completamente, accusando problemi di vista e arrendendosi al 32’. L’ex Sassuolo è uscito dal campo in lacrime, dopo essere stato nuovamente raggiunto dallo staff medico della Juve, lasciando spazio a Zakaria.