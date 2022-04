Juve, a due giorni dal Cagliari si lavora su cross e pressing

Il conto alla rovescia della Juventus sta per finire. I bianconeri torneranno in campo sabato sera a Cagliari, sei giorni dopo la delusione della sconfitta contro l’Inter, che ha segnato la fine della lunga striscia di imbattiblità in campionato oltre che avere spento le speranze residue di reinserirsi nella corsa allo scudetto.

Juve, l'Inter è alle spalle: parte la volata di fine stagione Max Allegri e i suoi giocatori avrebbero voluto sfogare la rabbia in campo già poche ore dopo, ma la settimana di allenamento ha permesso di riordinare le idee e di recuperare energie in vista del volatone di fine stagione, nel quale la Juve dovrà blindare la qualificazione alla prossima Champions League e magari provare a vincere la Coppa Italia per evitare di chiudere la prima stagione senza successi dopo 10 anni ininterrotti con almeno due titoli in bacheca.

Juve, l'allenamento di giovedì a due giorni dalla gara di Cagliari Nella giornata di giovedì intanto i bianconeri si sono allenati alla Continassa. Sessione dedicata alla tecnica, come quella di mercoledì, come recita il report ufficiale del club. La squadra ha infatti lavorato sulle conclusioni su palloni provenienti da cross, e poi sullo sviluppo dell’azione e sulla reazione in caso di palla persa.