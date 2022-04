La Juve guarda avanti: la carica social di Morata e Zakaria

Zakaria motiva la Juve: "Daremo tutto fino alla fine"

A farsi portatori della sete di rivincita del gruppo bianconero sono stati Alvaro Morata e Denis Zakaria, che rispettivamente via Instagram e via Twitter hanno dato “il buon esempio”, tornando brevemente sulla buona prestazione offerta dalla Juve contro l’Inter, esprimendo il disappunto per il risultato, per poi però rivolgere il pensiero alle ultime sette gare che attendono i bianconeri in campionato: "Dura sconfitta in una partita molto importante. Meritavamo di più e abbiamo lottato per la vittoria, ma siamo stati sfortunati. Mancano sette partite e daremo tutto fino alla fine" ha scritto Morata. Zakaria si è invece soffermato anche sull'emozione per il ritorno in campo dopo un mese: "Feels great to be back with the team after weeks even when yesterdays match was unlucky for us in the end. This won‘t bring us down!". "Bello tornare in campo dopo diverse settimane anche nella partita di ieri siamo stati sfortunati. Questo non ci abbatterà".