Juve, Arthur finisce ko: emergenza a centrocampo per il Bologna

Sospiro di sollievo per Arthur . Il centrocampista brasiliano della Juve, che era rimasto vittima di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento di martedì, non ha riportato lesioni di alcun tipo. A comunicarlo è stato direttamente il club bianconero dopo che l’ex Barcellona è stato sottoposto agli esami strumentali del caso nella giornata di mercoledì.

Nessuna lesione alla caviglia per Arthur

“Gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno” si legge nel report della società. Arthur non ha comunque ovviamente preso parte alla seduta di mercoledì mattina e la sua presenza in campo per il match di sabato alle 18.30 all’Allianz Stadium contro il Bologna resta fortemente in dubbio.