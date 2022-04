Juve: Morata vince la partitella, Dybala non ci sta

Dybala: “Racconta come hai rubato”

Il numero 9 esulta, il numero 10 che era nell'altra squadra commenta: “Racconta a tutti come hai rubato”. Una battuta scherzosa da parte di chi, con il futuro ancora tutto da scrivere, dovrebbe essere triste o almeno preoccupato. Così non pare essere. Anche nella vittoria di Cagliari, Dybala è stato uno dei primi ad andare ad abbracciare i compagni che hanno segnato. Sicuramente una buona notizia per Massimiliano Allegri, in vista delle ultime sei partite e della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Morata, sabato con il Bologna, tornerà invece a disposizione dopo aver saltato per squalifica la trasferta in Sardegna. In attacco, dunque, tornerà l'abbondanza mentre i problemi saranno a centrocampo dopo l'infortunio di Arthur che si aggiunge alle indisponibilità di Locatelli e McKennie.