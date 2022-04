Juve, fattore Stadium mai così debole: record negativo

Da roccaforte a bersaglio facile. L’Allianz Stadium non rappresenta più per i bianconeri un porto sicuro, difficile da espugnare. E quest’anno, addirittura, si aggiudica il record di sconfitte casalinghe più alto sin dall’inaugurazione del nuovo impianto, nel settembre 2011. Finora, infatti, la Juventus ha collezionato cinque sconfitte interne tra cui quattro in campionato e una in Champions League con il Villarreal.