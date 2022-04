Allegri sceglie la Juve di Coppa: Dybala verso la panchina

Sarà una Juve molto vicina all’assetto titolare quella che andrà a caccia della 21ª finale di Coppa Italia della propria storia nel ritorno della semifinale contro la Fiorentina. All’”Allianz Stadium”, dove la squadra di Allegri ha raccolto solo un pareggio nelle ultime due partite di campionato tra Inter e Bologna, basterà un pareggio ai bianconeri per approdare alla sfida dell’Olimpico dell’11 maggio, che sarebbe la settima finale nelle ultime otto edizioni.

"La Fiorentina è in forma": Allegri mette in guardia la Juve Si ripartirà infatti dallo 0-1 dell’andata giocata al “Franchi”, ma tra il ricordo di quanto fu sofferta per la Juve la sfida dello scorso 1° marzo e il momento non felicissimo attraversato dalla squadra, Allegri ha tenuto alla vigilia a sottolineare la delicatezza e la difficoltà della partita, fondamentale per continuare ad inseguire l’ultimo titolo che la Juve può vincere per evitare di chiudere la stagione senza trofei, come non accade dal 2011.

Juve-Fiorentina, Allegri medita l'esclusione di Dybala Nella conferenza di vigilia Allegri ha dato poche indicazioni sulla formazione, limitandosi ad anticipare le sicure presenze di Mattia Perin tra i pali e di Leonardo Bonucci in difesa. Tutto aperto, invece, almeno sulla carta, in attacco, dove tutti e quattro le punte a disposizione, almeno secondo quanto dichiarato dal tecnico livornese, hanno le stesse probabilità di giocare almeno a gara in corso. L’ultimo allenamento ha però permesso di sciogliere i dubbi residui, così a completare la difesa saranno De Ligt in mezzo e De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. Danilo infatti agirà a centrocampo insieme a Rabiot e Zakaria, gli unici centrocampisti di iruolo a disposizione, mentre in attacco dovrebbe esserci spazio per il trio Bernardeschi, Vlahovic e Morata.