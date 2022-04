Tacconi, il coro dei tifosi Juve al Mapei: e il figlio apre alla speranza

I bollettini medici che arrivano dal nosocomio piemontese tengono aggiornati i tifosi bianconeri e in generale tutti gli appassionati di calcio sulle condizioni di uno dei volti più popolari della storia recente della Juve , che tra pochi giorni compirà 65 anni, e che è nella storia del calcio per avere vinto tutte le competizioni di club a livello internazionale con la maglia bianconera tra il 1984 e il 1990.

Andrea Tacconi: "Ci sono segnali incoraggianti"

A ragguagliare sulla situazione di Tacconi era stato nella giornata di lunedì il direttore della struttura di neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, Andrea Barbera, attraverso il consueto bollettino: "Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni". In serata, invece, aveva parlato il figlio Andrea che intervenendo a 'Raisport' aveva dato timidi segnali di speranza: "In questo momento è stabile ma in coma farmacologico. Ha fatto una TAC nel pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata e adesso dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo”.