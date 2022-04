Galeone "blinda" Allegri: "Sta facendo il massimo e resterà alla Juve per tre anni"

Juve, Allegri punta il terzo posto

Max Allegri ha puntualmente fatto notare la cosa nel post partita del Mapei Stadium, utilizzando l’argomento come strumento di difesa nei confronti di chi ritiene fallimentare o comunque deludente il rendimento in campionato della Juventus, che per il secondo anno di fila non è riuscita a lottare per lo scudetto, ma che rispetto al 2021 sembra destinata a non soffrire fino all’ultimo minuto dell’ultima partita per la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, conquistata nello scorso campionato proprio ai danni del Napoli.