Condizioni Tacconi, il figlio: "Ha sollevato le dita per la vittoria della Juve"

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Stefano Tacconi , ricoverato da sabato scorso in ospedale ad Alessandria in seguito ad una emorragia cerebrale . Il figlio dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale , Andrea, su Facebook ha aggiornato sulle condizioni del papà: "Percorso lungo ma ce la faremo".

Tacconi, il figlio: "Ha sollevato le dita per la vittoria della Juve"

"Oggi segnale molto importante - ha scritto Andrea Tacconi sui social -, alla mia frase 'la Juve ha vinto' papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo". Tacconi si era sentito male lo scorso weekend ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. L'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale parlava di condizioni "gravi ma stabili". "Sicuramente il fattore tempo è stato fondamentale - la nota dei sanitari -: aver riconosciuto il problema e aver centralizzato le cure, trasferendo il paziente in un ospedale hub, ha fatto la differenza per un intervento precoce al fine di evitare una seconda emorragia che sarebbe potuta essere fatale. Ora dobbiamo dare tempo a Tacconi di combattere, grazie alle cure che sta ricevendo in Terapia Intensiva, e affrontare con forza i prossimi giorni".