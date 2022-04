Sorrisi, foto e autografi: la Juve in visita ai bimbi del Regina Margherita

Juve in visita nel reparto di oncoematologia pediatrica del Regina Margherita

A unirsi alla comitiva bianconera in visita, l'assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. Il quale ha commentato: "E' innegabile che visitare bimbi tanto forti e coraggiosi, assistiti amorevolmente dai medici, infermieri, oss e volontari di Casa Ugi, è un'emozione davvero difficile da descrivere".

Juve sorrisi, autografi e foto prima del weekend che può portare il posto Champions

Dopodiché, tante foto per immortalare la giornata di ieri, che certamente resterà nel cuore di tutti nel reparto del nosocomio piemontese. La delegazione della Juventus è quindi rientrata e oggi, venerdì 29 aprile 2022, riprenderà la propria preparazione in vista del match casalingo contro il fanalino di coda Venezia, in programma domenica 1° maggio alle 12.30, sfida che potrebbe portare all'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League in caso di vittoria contro gli arancioneroverdi e di concomitante mancato successo della Roma contro il Bologna all'Olimpico.