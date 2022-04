Marchisio pronto a valutare un ritorno alla Juve: "Ringrazio Chiellini"

Claudio Marchisio ha inviato un messaggio alla Juventus intervendo durante l'evento "Il Foglio a San Siro": l'ex centrocampista bianconero, che lasciò il club bianconero quattro anni fa, non ha escluso un possibile ritorno a Torino in un prossimo futuro.

Marchisio: "Pronto a valutare un ritorno alla Juve"

"Sono nato juventino - ha spiegato Marchisio -, sono cresciuto e ho vinto tanto con la Juve. Se ci saranno opportunità le valuterò, ad oggi sono felice di questo percorso". L'ex giocatore bianconero ha anche parlato di capitan Giorgio Chiellini, vicino al ritiro al calcio agonistico a 37 anni: "A Giorgio posso dire solo grazie, anche per quello che lascerà al calcio italiano. Dispiace, ma quella del ritiro è una scelta che arriva a un certo momento".

Marchisio: "Juve? Troppi alti e bassi, ma si gioca un trofeo"

Marchisio ha anche analizzato la deludente stagione bianconera, trovando un lato positivo: "Il fatto di essere arrivati a giocarsi un trofeo è importante, lo ha fatto ancora una volta e speriamo possa essere un altro trofeo da mettere in bacheca e poi pensare al prossimo. Ci sono stati troppo alti e bassi quest'anno, con un percorso più regolare avrebbe potuto puntare lo scudetto". Un titolo che è più che mai in gioco tra Inter e Milan: "Non mi aspettavo un campionato così combattuto. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono sempre vinti con facilità, mentre quest'anno possiamo godercelo così".