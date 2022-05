Bonucci: “Con 2-4 punti in più, eravamo a giocarci lo scudetto”

Meglio Leonardo Bonucci non poteva festeggiare il giorno del suo 35esimo compleanno: doppietta, come contro la Lazio all'Olimpico, ma questa volta entrambi i gol sono arrivati su azione e sono serviti per battere il Venezia e dare alla Juve tre punti utilissimi per consolidare il quarto posto in classifica. Dopo il fischio finale, il capitano di giornata non può che essere contento.

Bonucci: “Giornata perfetta, allo stadio c'era anche mia moglie” Bonucci dice: “Bella giornata oggi, un grande 1° maggio per tutta la famiglia. Mia moglie è arrivata alla fine del percorso di beneficenza che ha cominciato e oggi era allo stadio, si chiude il cerchio con questa vittoria. Dovevamo portarla a casa per non complicarci le ultime partite. Ho visto un buon Venezia. Naturalmente, si deve migliorare sempre, se accendiamo i motori al massimo facciamo grandi prestazioni. Le ultime partite saranno un allenamento per il prossimo anno”. Bonucci: “Miretti lo conosciamo, sapevamo delle sue qualità” Un occhio al più giovane, il quasi diciannovenne Miretti, oggi in campo dal primo minuto: “Grande partita, ma lo conoscevamo, sapevamo che le sue qualità potevano essere importanti per noi. Ben vengano i giovani in questo processo di ringiovanimento della rosa. Io cercherà di mettermi a disposizione per far conoscere cosa vuol dire indossare la maglia della Juve e lottare fino alla fine. Miretti ha giocato in verticale tanti palloni che sono quelli che servono a noi per far alzare la squadra. Prima della partita, gli avevo detto di giocare come in Primavera e in Under e che tutti sbagliamo”.