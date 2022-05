Juve-Venezia 2-1: tabellino, statistiche e marcatori

TORINO - All'Allianz Stadium la Juve di Max Allegri si prende altri tre punti, piegando il Venezia per (2-1). Decisiva la doppietta di Leonardo Bonucci, con Aramu che aveva siglato il momentaneo pari veneto. Bianconeri che consolidano il quarto posto e salgono a 69 punti, mentre si fa durissima in chiave salvezza per i lagunari, che per sperare dovranno almeno vincere lo scontro diretto contro la Salernitana, in programma giovedì allo stadio Arechi.