Juve, Dybala come Baggio: la Joya festeggia il traguardo sui social

Entrare nella storia della Juve non è cosa di ogni giorno, riuscire a farlo eguagliando i record di un fuoriclasse come Roberto Baggio ancora meno. Ci è riuscito Paulo Dybala , che ieri haa qualcosa in più in comune col Divin Codino. Dalla 10 in bianconero all'addio amaro alla Vecchia Signora, la Joya col gol siglato ieri al Genoa a Marassi ha raggiunto il pallone d'Oro italiano nella classifica dei marcatori all time con la maglia della Juve, andando a segno per la 115esima volta.

Dybala come Baggio, la festa social

Un gol che aveva dato l'illusione alla Juventus di poter vincere contro il Genoa, poi la rimonta del Grifone e il gol vittoria all'ultimo secondo col rigore di Criscito hanno guastato la giornata storica per l'attaccante argentino. Con la rete siglata al 48' su assist di Kean, Dybala raggiunge Baggio al nono posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi in casa Juventus, con ben 115 gol all'attivo. Un record che l'ex Palermo non di certo trascurato, e all'indomani del traguardo ha deciso di festeggiarlo sui social. Su Instagram l'argentino ha infatti condiviso un'immagine di lui e Baggio abbracciati con la 10 bianconera, poi sulle stories ha condiviso due immagini, di cui una con un fotomontaggio divertente che ha sovrapposto il volto dell'attuale "diez" bianconero con il Divin Codino. Poi le parole: "Onore e orgoglio".

Non solo Baggio, Dybala eguaglia CR7

Mancano ancora due giornate alla conclusione del campionato e dell'esperienza con la maglia della Juve di Paulo Dybala, e l'argentino ha ancora tempo per entrare sempre più nella storia del club piemontese. Col gol al Genoa, infatti, la Joya ha raggiunto anche Cristiano Ronaldo relativamente ai gol segnati in A con la Juve, siglando la sua rete numero 81. La rete al Genoa, poi, ha permesso al talentuoso sudamericano di raggiungere la doppia cifra per la sesta volta in carriera in A.