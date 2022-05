Juve, i convocati per la Coppa Italia: ci sono anche Locatelli e Pellegrini

Il tecnico livornese ha reso note le proprie scelte al termine dell’allenamento della vigilia, svoltosi alla Continassa, che ha preceduto la partenza per la Capitale. La notizia è che della lista dei giocatori che saranno a disposizione di Allegri fanno parte anche Manuel Locatelli e Luca Pellegrini , che hanno smaltito i rispettivi infortuni. Presente anche Danilo, che non aveva partecipato all’ultima partita di campionato in casa del Genoa. In lista anche Hans Nicolussi Caviglia , appena rientrato con l'Under 23 dopo una lunghissima assenza per infortunio.

Juve, i convocati di Allegri per la Coppa Italia

Gli unici assenti, oltre allo squalificato De Sciglio, saranno quindi i lungodegenti Federico Chiesa, Kaio Jorge e Weston McKennie: il centrocampista statunitense è l’unico dei tre con qualche speranza di tornare in campo prima della fine della stagione, almeno per l’ultima partita contro la Fiorentina. I covnocati: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Danilo, Pellegrini, Rugani; Arthur, Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Zakaria; Aké, Dybala, Kean, Morata, Vlahovic.

Coppa Italia, Locatelli verso una maglia da titolare

Locatelli è quindi pronto per tornare in campo quasi 40 giorni dopo la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale subita proprio nello scontro diretto contro l’Inter in campionato del 3 aprile, mentre Pellegrini aveva saltato solo la gara contr il Genoa a causa di una distorsione alla caviglia. Entrambi i giocatori hanno buone possibilità di essere schierati da titolari da Allegri, che in mezzo al campo potrebbe riproporre Locatelli con Zakaria e Rabiot, mentre Pellegrini, complice l'assenza di De Sciglio, è in ballottaggio con Alex Sandro per la fascia sinistra, a meno che la scelta non ricada su Danilo.