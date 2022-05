Juve, la gioia di Chiesa dopo il riscatto: "To be continued"

L'aritmetica qualificazione della Juve alla prossima Champions League , conseguita grazie al successo casalingo sul Venezia , ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per Federico Chiesa dalla Fiorentina . L'esterno, fermo ai box per un grave infortunio al ginocchio, si è mostrato entusiasta di restare in bianconero.

Juve, Chiesa e il messaggio d'amore verso i bianconeri

Attraverso un messaggio postato sul proprio profilo Instagram, l'esterno ha lanciato un messaggio romantico verso la Juve, scrivendo: "To be continued…", seguito da un cuore bianco ed uno nero. Il post di Federico Chiesa, accompagnato da una foto in cui esulta, ha acceso gli entusiasmi dei tifosi juventini, che non vedono l'ora di rivederlo in campo. Il centrocampista, ha chiuso la sua stagione lo scorso 9 gennaio nella gara contro la Roma, a causa di una lesione del legamento crociato anteriori del ginocchio sinistro.

Juve, Chiesa al lavoro per tornare

Chiesa non vede l'ora di tornare in campo e tramite i social sta mostrando tutto il suo desiderio di farlo al più presto. L'esterno di Massimiliano Allegri lavora costantemente per recuperare al più presto, e recentemente aveva mostrato tramite i social i progressi fatti. Secondo i piani, Chiesa dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo bianconero a settembre, e potrebbe ritrovare il campo solamente un mese dopo.