Juve verso la Lazio: Allegri concede due giorni di riposo dopo la delusione in Coppa Italia

La Juventus è rientrata a Torino solo in piena notte da Roma, dopo la finale di Coppa Italia disputata mercoledì sera contro l'Inter. Purtroppo per i giocatori di Allegri i ritardi nella partenza non sono stati dovuti al risultato, visto che i bianconeri hanno dovuto vedere festeggiare sul prato dell'Olimpico gli avversari vittoriosi per 4-2, bensì al fatto che la partita si è protratta fin quasi a mezzanotte a causa dei tempi supplementari.

Juve, due giorni di riposo dopo la finale di Coppa Italia Alla luce di questo e del fatto che l'obiettivo in campionato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, è ormai stato raggiunto, e alla luce anche del calendario, che vedrà la Juve impegnata solo lunedì sera per la penultima di campionato contro la Lazio, lo stesso Allegri e il suo staff tecnico hanno deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra. Come si legge sul sito ufficiale della Juve, allora, giovedì e venerdì i campi della Continassa resteranno vuoti e la ripresa degli allenamenti in vista del match contro la squadra dell'ex Maurizio Sarri avverrà solo nella mattinata di sabato.

La Juve e quel terzo posto ormai sfumato Staccata di quattro punti rispetto al Napoli, la Juve, che nell'ultima gara di campionato contro il Genoa ha perso un'imbattibilità esterna che in Serie A durava dalla fine di ottobre, sembra ormai irreparabilmente lontana anche dalla possibilità di agganciare il terzo posto, traguardo che i bianconeri avevano iniziato a mettere nel mirino in concomitanza con i passaggi a vuoto subiti dalla squadra di Spalletti, costati agli azzurri la possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto, ma non la qualificazione alla prossima Champions League.