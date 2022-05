Del Piero, messaggio a Chiellini: "Un esempio per chi ama la Juve: grazie di tutto"

Dal 13 maggio 2012 al 16 maggio 2022. In dieci anni e due giorni nel mondo Juventus sono cambiate tante cose, ma soprattutto la bacheca che, già sterminata prima, si è ulteriormente arricchita con scudetti, Coppe Italia e Supercoppe italiane in abbondanza.

Juve, lo Stadium si prepara per l'addio di Chiellini Per i tifosi, però, la differenza sostanziale è che in quella domenica di metà primavera il popolo bianconero festeggiava la riconquista dello scudetto dopo anni di delusioni assortite iniziate con Calciopoli, mentre quest’anno per la prima volta proprio dopo 10 anni, non ci sarà alcun titolo da festeggiare. Ad accomunare le due domenica sarà invece la commozione degli addii a due bandiere. Prima Alex Del Piero, il cui commiato dall’allora Juventus Stadium (il primatista di presenze di tutti i tempi con la Juve avrebbe poi giocato l’ultima partita in bianconero nella finale di Coppa Italia contro il Napoli) contro l’Atalanta è presto diventato leggenda, ora Giorgio Chiellini, che contro la Lazio disputerà l’ultima in casa dopo 17 anni di Juve.

Del Piero ringrazia Chiellini: "Hai dato tutto per la Juve" Le iniziative saranno tante, l’emozione anche e ad anticipare tutti è stato proprio Del Piero, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio di saluto all’ex compagno di squadra, accompagnandolo ad una foto che li ritrae insieme esultanti e riferita alla stagione 2007-’08: “Hai dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, ogni volta che sei sceso in campo. Per 17 lunghi anni. Ti ho visto arrivare ragazzo, e conquistarti tutto con umiltà e lavoro. Un esempio per chiunque sogni questi colori. Da juventino e da compagno di squadra, dalla serie B allo Scudetto, grazie Giorgio! Ora goditi l’ultima allo Stadium perché sarà sicuramente speciale".