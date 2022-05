Giudice sportivo, Allegri multato e squalificato per una giornata

Massimiliano Allegri è stato punito con una giornata di squalifica , da scontare in Coppa Italia, e multa da 10mila euro dopo l'espulsione in finale di Coppa Italia contro l'Inter. È la decisione del Giudice Sportivo della Lega Serie A, che ha punito il tecnico bianconero “per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”.

Furia Allegri: litiga con la panchina dell'Inter e viene espulso

Allegri accusa: "Uno dell'Inter mi ha dato una pedata"

Una giornata anche a Brozovic, multe per entrambe le società

Sempre sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, vinta dai nerazzurri nei tempi supplementari per 4-2, arrivano altre decisioni del Giudice Sportivo. Una giornata di squalifica, sempre da scontare sempre in Coppa Italia, per Marcelo Brozovic, in quanto diffidato e ammonito. Poi multe per entrambe le società, con l'Inter multata di 6mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, cinque bottiglie di birra”, mentre la Juventus è stata multata di 3mila euro “per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco”.