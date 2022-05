Pogba omaggia Chiellini e Dybala: i tifosi della Juve sognano il grande ritorno

La notte della Juve, piena di sorrisi e lacrime, quelli di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala all'ultima davanti ai propri tifosi nel match pareggiato per 2-2 contro la Lazio, si chiude con una nota social dal vago sapore di futuro e che ha scaldato ulteriormente i cuori dei tifosi, già scossi per le emozioni della serata.

"Orgoglioso di essere stato vostro compagno"

"Fratello, sei un top player e un grande uomo! Per me è un onore averti come amico ed aver condiviso con te momenti indimenticabili alla Juve. Spero di rivederti presto" il messaggio per Dybala, mentre per omaggiare Chiellini Pogba ha scelto inevitabilmente parole diverse, celebrative di una carriera agli sgoccioli: "Che carriera fantastica che hai avuto, Giorgio! Mi sento privilegiato per avere vissuto con te tanti bei momenti sul campo. Sei un giocatore fenomenale ed una persona ancora migliore".