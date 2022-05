Dybala in lacrime, bordate di fischi per Agnelli allo Stadium

Il gol allo scadere di Sergej Milinkovic-Savic che ha fissato il definitivo 2-2 permettendo alla Lazio di conquistare la certezza della qualificazione all'Europa League non ha rovinato la festa dei tifosi della Juventus e il clima che si è respirato all'Allianz Stadium per l'ultima gara casalinga con la maglia bianconera di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala .

Al triplice fischio finale dell'arbitro Giovanni Ayroldi è infatti subito partita la celebrazione per i due campioni al passo d'addio con la Juve, almeno davanti ai propri tifosi. Si è trattato però di una festa a due volti , quello emozionato, ma felice e sorridente di Chiellini, pronto a chiudere la carriera probabilmente nella MLS prima di tornare alla Juve come dirigente, e quello serio prima e poi rigato da un pianto inconsolabile di Dybala.

Paulo Dybala e il pianto dirotto al termine di Juve-Lazio

Per lunghi minuti sul prato dello stadio bianconero si è assistito a questo doppio binario, con Chiellini festeggiato da Leonardo Bonucci e anche dall'ex compagno Andrea Barzagli, per riformare per l'ultima volta la mitica 'BBC' alla base dell'epopea dei nove scudetti consecutivi, e dall'altro Dybala in solitaria a firmare autografi con il suo volto imbronciato. A un tratto, però, l'attaccante argentino non è più riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando in un pianto dirotto sotto gli occhi della fidanzata Oriana Sabatini, venendo poi consolato dai compagni di squadra, compreso lo stesso Chiellini, che lo ha abbracciato.