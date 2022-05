Juve-Lazio, standing ovation per l'uscita di Chiellini: gli abbracci con compagni e avversari

È durata solo 17 minuti l'ultima partita casalinga di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus, la numero 560 in assoluto del difensore livornese con addosso i colori bianconeri.

Juve, l'ultima in casa di Chiellini finisce al 15'

Nelle celebrazioni per l'addio ai propri tifosi del capitano dell'Italia campione ad Euro 2020, infatti, è stato inserito un "fuoriprogramma", visto che la notizia della sostituzione del numero 3 della Juve dopo meno di un quarto di partita non era trapelata, ma era stata evidentemente programmata. A prendere il posto di Chiellini è stato Matthijs De Ligt, ovvero colui al quale nella prossima stagione sarà affidata a tutti gli effetti l'eredità del capitano delle ultime stagioni, in coppia con Leonardo Bonucci.