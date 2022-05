Chiellini e il futuro: "Ho bisogno di guardare oltre la Juve per capire cosa fare"

Juve, l'addio con il sorriso di Chiellini

Il capitano bianconero infatti non solo è rimasto in campo per appena 17 minuti, prima di fare spazio a Matthijs De Ligt, ma non ha versato una sola lacrima, dispensando solo sorrisi e abbracci a compagni e tifosi vedendo scorrere il film delle 17 stagioni vissute in bianconero, infarcite da 20 titoli. Una festa in piena regola, quindi, senza tristezza, e del resto alla carriera di Chiellini non è mancato nulla, eccetto la gioia di vincere la Champions League, solo sfiorata con due finali perse, e il Mondiale.

Chiellini: "L'addio? Decisione accelerata dalla delusione del Mondiale"

Proprio la mancata qualificazione dell'Italia a Qatar 2022 ha accelerato la decisione del difensore livornese di lasciare la Juve e il calcio italiano, come confermato dallo stesso giocatore ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della gara contro la Lazio: "La mia è stata una decisione maturata negli ultimi mesi. Ho sempre detto di voler lasciare ad alti livelli e ci sono riuscito. La mancata qualificazione al Mondiale ha accelerato la mia decisione, dopo Euro 2020 sentivo di poter chiudere in bellezza in Qatar, ovviamente dando spazio anche agli altri perché mi rendo conto di non poter giocare tante partite ravvicinate ad alto livello, ma è andata in un altro modo. Lascio la Juve che saprà ripartire e la Nazionale con tanti giocatori forti. Il mio erede in Nazionale? Sono tranquillo, Bastoni è molto forte".