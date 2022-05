Argentina, i pre convocati di Scaloni per l'Italia: ci sono Dybala e Di Maria

Il commissario tecnico dell'Argentina Scaloni ha diramato la lista dei pre convocati per la partita contro l'Italia, in programma il prossimo 1° giugno a Wembley. Si affrontano le vincitrici del campionato europeo, gli Azzurri di Mancini, e coloro che hanno conquistato la Coppa America, in quella che è stata ribattezza come la Finalissima. Ci sono ben otto giocatori che militano nel campionato italiano di serie A.